Якутск, 13 января, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В селе Колымское Нижнеколымского района Якутии из-за того, что в сроки не удаётся проложить зимник, люди страдают не только от того, что электричество подаётся по часам. В домах и соцучреждениях села холодно, пенсии не выдаются, платежи не принимаются, а продукты на исходе.

Мороз

Читайте также: Якутия: «Нужно увеличивать в районах страховой запас топлива и продуктов»

О том, как живётся сейчас в селе, «Блокноту Якутска» рассказала жительница Колымского Татьяна Нутань-Кукват. По её словам, в населённом пункте объявлен режим ЧС. Свет выключают каждые два часа в одной стороне поселка, потом в другой стороне. «Аварийные организации, больница и котельная работают круглосуточно. Встали, замерзли гараж и пошивцех общины «Турваургин». Школа и детсад с таким режимом света не могут работать с детьми при температуре в школе +6°, в детсаду +9°. На улице температура 32° мороза», — сообщила женщина.

Она утверждает, что в магазинах закончилась часть продуктов первой необходимости: растительное масло, макароны, молоко, чай, мука. «Сахар продают по норме 1 кг на семью (а у нас в селе много многодетных семей). Почта не может принимать оплаты, люди не могут оплатить кредиты, квартплату и прочие услуги. Проблема с хлебом уже полгода. Частники пекут, а сейчас, с отсутствием света и муки, село сидит без хлеба», — также сообщила Татьяна Нутань-Кукват.

Читайте также: Ждать погоды нет времени: Автозимники в Якутии будут прокладывать в обход

Она говорит о том, что доставить продукты и топливо можно только вертолётом, но его не дают. Ещё одна проблема — котельная работает, но не на полную мощность, в некоторых домах очень холодно, спасаются печками. «У кого в домах нет печки, обогревателями или прочей техникой — из-за этого очень слабое напряжение. Дети мерзнут, начинают болеть», — отметила жительница села.

По данным «Блокнота Якутска», похожая ситуация теперь складывается и в другом колымском селе Андрюшкино, где в котельной заканчивается уголь. Отметим, в Колымском живут 120 человек, расстояние от села до райцентра 180 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за тёплой погоды в Якутии не удаётся открыть зимники в Среднеколымском, Абыйском, Момском и Нижнеколымском районах, и поэтому туда сложно доставить топливо, продукты и корма для животных. Завоз на вертолёте будет стоить слишком дорого, поэтому всё необходимое в отрезанные населённые пункты приходится завозить снегоходами и вездеходами.