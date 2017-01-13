Якутск, 13 января, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Жители Якутии получают участки по закону о дальневосточном гектаре со смещением в 300−500 метров на северо-восток. Росреестр обещает исправить эту ошибку, но когда — пока неизвестно. Между тем, один из получателей земли устал ждать корректировки, отказался подписывать договор и подал иск в суд на кадастровую палату, рассказал корреспонденту ИА REGNUM сотрудник отдела использования лесов, ведения ЕГАИС и администрирования платежей департамента лесных отношений республики Сергей Янков.

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«Он не согласен: на ФИСе он рисовал участок на одном месте, а по факту, когда заключали договор, он совсем в другом месте оказался. И человек не согласился подписывать данный договор. Накладка там произошла, на его участок сверху наложился другой», — пояснил Сергей Янков. Он считает, что у якутянина есть все шансы выиграть это дело.

Сотрудник республиканского департамента лесных отношений также пояснил: «Факт смещения в федеральной информационной системе действительно имеется. Это мы ещё в прошлом году через министерство имущественных и земельных отношений озвучили, во все инстанции необходимые обратились, до центрального аппарата Росреестра доведено».

По словам Сергея Янкова, все гектары, которые выдаются в Якутии, люди получают со смещением в 300−500 метров на северо-восток. Заявителей просят подождать, когда Росреестр исправит ошибку.

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«Когда мы проводим кадастровый учёт, и сведения кадастровые переходят в ФИС, они все смещены, все поголовно. Нет такого, чтобы ровно было. Потому что перерасчёт неправильно применён. Когда пересчитывают координаты местного значения в географические, которыми ФИС снабжён, получается, что они неправильно скорректированны, — объяснил Сергей Янков. — Человек, может, нарисовал участок там, где видно, что он не покрыт лесом, а смещается туда, где лес. Или у озера хотел взять участок. Все поднимают вопрос, почему земля находится не в том месте».

Сотрудник департамента лесных отношений также рассказал, что ошибку перерасчёта должен найти Росреестр, а кадастровая палата республики после этого — всё переделать. Аналогичные проблемы, по словам Сергея Янкова, возникают и в остальных регионах Дальнего Востока, и аналогичную проблему в декабре прошлого года устраняли на Сахалине и Камчатке.

«Собирались заняться Якутией, но пока никаких изменений нет. 700 заявок, которые только у нас поставлены на кадастровый учёт, все смещены. Если с учетом земель, выдаваемых совместно с другими уполномоченными органами, так вообще уже количество участков скоро к 2000 подойдёт. А в феврале третий этап начнётся. Это граждане Якутии ещё как-то терпят и ждут, а граждане России, если это не исправят, не будут ждать, они все в суд пойдут же, судится начнут», — предполагает Сергей Янков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец ноября заявки на гектары в Якутии подали уже 7168 человек, но реальных получателей участков в республике по-прежнему практически нет. По одним данным договора заключены с 31 гражданином, по другим — с 51, и эти цифры не растут.