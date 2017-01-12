Москва, 13 января, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Десятки авиарейсов отменены и задержаны в московских аэропортах в связи с сильным снегопадом. Об этом свидетельствуют данные на портале «Яндекс.Расписания».

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Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» на текущий момент отменено 18 рейсов и ещё 13 вылетов задерживается, в «Домодедово» отменено 10 рейсов и 3 задержано, во «Внуково» отменён один рейс.

Как и обещали синоптики, на столицу обрушились затяжные снегопады, которые, согласно прогнозам, продлятся до понедельника, 16 января.

В настоящее время в Москве наблюдается сильная метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. Самые сильные осадки ожидаются в выходные — в ночь на 14 января может выпасть до трети месячной нормы.