Москва, 12 января, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Крупнейший российский коммерческий банк Сбербанк в 2017 году собирается сократить три тысячи рабочих мест из-за запуска робота-юриста, который будет выполнять функции соответствующих сотрудников. Об этом сегодня, 12 января, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Вадим Кулик, выступая на Гайдаровском форуме.

Цитата из к/ф «Приключения Электроника». Реж. Константин Бромберг. 1979. СССР Вкалывают роботы, счастлив человек

Он сообщил, что в четвертом квартале 2016 года Сбербанк запустил робота-юриста, который может сам писать исковые заявления.

«Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года», — сказал Кулик.

В связи с этим Сбербанк вынужден начать сокращение своих штатных юристов. Порядка трех тысяч рабочих мест будет высвобождено только в 2017 году. «И такие планы у нас достаточно большие. Мы таких роботов сейчас производим по целому ряду направлений», — подчеркнул Кулик.

Он также добавил, что Сбербанк постарается максимально мягко провести программу сокращения рабочих мест. Большинство юристов пройдут программы переобучения и займут другие должности, однако от увольнения всех спасти не удастся. «Мы пытаемся все же укладывать это в процедуру, в процесс естественной убыли, чтобы это было не толчком, скачком», — пояснил Кулик.

Зампред правления Сбербанка отметил, что применение роботов ставит перед кредитной организацией новую большую проблему. «Чем больше, активнее мы развиваем семейство этих роботов, тем больше специальностей начинают подвергаться этой угрозе», — констатировал Кулик.