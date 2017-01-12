Мадрид, 12 января, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Испания будет работать, чтобы защитить права граждан, которые могут пострадать от выхода Великобритании из ЕС, заявил премьер-министр страны Мариано Рахой на встречи со своим ирландским коллегой, сообщает 12 января Reuters.

Цитата из х/ф «Дон Кихот». Реж. Григорий Козинцев. 1957. СССР Храбрый рыцарь и верный оруженосец

«Испания и Ирландия будут работать, чтобы защитить наши общие интересы, защитить права наших граждан и при этом сохранить хорошие отношения с Великобританией», — заявил Рахой.

Десятки тысяч испанцев проживают в Великобритании, страна является самым популярным местом для молодых испанцев, ищущих работу за рубежом.

Напомним, в конце марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует начать процедуру выхода страны из ЕС, данное событие может ударить по интересам многих стран, каждая из которых стремится найти приемлемую формулу для выстраивания новых отношений с Великобританией.