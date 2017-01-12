Вашингтон, 12 января, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Министерство финансов США расширило санкции против Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что новые санкции вводятся в отношении представителей армии Сирии, военно-морского флота, военно-воздушных сил, гражданской обороны и республиканской гвардии.

Уточняется, что в черный список включены имена 18 сирийских полковников и генералов.

Напомним, в конце 2016 года министерство финансов США ввело санкции против шести министров правительства Сирийской Арабской Республики, нескольких граждан страны, а также руководителей российского Темпбанка и пяти российских юридических лиц.