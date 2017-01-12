Тирасполь, 12 января, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Поступление в Приднестровье российской финансовой помощи на выплаты надбавок пенсионерам республики в очередной раз задерживается. Как сообщила приднестровскому государственному ИА «Новости Приднестровья» министр по социальной защите и труду ПМР Елена Куличенко, «ожидается, что средства поступят в течение января-февраля».

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Все выплаты будут сделаны начиная с 1 января, и, если кто-то не получит надбавки за первые месяцы этого года, их выплатят в феврале-марте, как это было в прошлые годы», — сказала министр.

«Приднестровским пенсионерам не стоит беспокоиться по поводу отсутствия российских надбавок. Как и в прошлые годы, это временно, и их выплата возобновится, как только в республику поступит очередной транш российской гуманитарной помощи», — уверяет приднестровское официальное агентство.

С этого года надбавки будут получать не только приднестровские пенсионеры, но и те, кто перешёл на российские пенсии. «Это касается тех пенсионеров, которые раньше состояли на учёте в наших Центрах социального страхования и социальной защиты, а потом перешли на российскую пенсию. Для того чтобы получать надбавку, им надо обратиться в Центры социального страхования и социальной защиты, написать заявление и приложить список необходимых документов», — пояснила Куличенко.

Сейчас российскую надбавку в ПМР получают 126 тысяч пенсионеров, ожидается, что с этого года к ним прибавится ещё порядка 22 тысяч.

ИА REGNUM напоминает, что надбавки из средств гуманитарной помощи РФ выплачивались приднестровским пенсионерам с 2008 года. В 2016 году первый транш помощи на выплаты надбавок пенсионерам поступил в ПМР лишь к началу марта.