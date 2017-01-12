Москва, 12 января, 2017, 17:36 — ИА Регнум. ООО «Регнум» подало в экспедицию Пресненского районного суда г. Москвы исковое заявление к МИД РФ в порядке ст. 152 ГК РФ. Заявление зарегистрировано. Вопрос о принятии или не принятии его к производству будет разрешаться в установленном законом порядке в установленные сроки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова