Москва, 12 января, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) оказалась самой возрастной лигой на Европейском континенте. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Джорджоне. Три возраста человека. 1510

Оказывается, средний возраст футболистов чемпионата России составляет 27,1 года. Примерно такой же показатель у футболистов чемпионата Турции. Таким образом, этот показатель оказался самым высоким среди всех европейских лиг.

Примечательно, но в мире есть только три чемпионата, где этот показатель выше — это Катар (27,2 года), Филиппины (27,3 года) и Таиланд (27,5 года). В Мексике средний возраст футболистов национального чемпионата такой же, как в России.

Российский большой футбол остается на достаточно низком уровне. Эксперты указывают, что приток молодежи в российские футбольные клубы довольно низкий, вместо этого клубы закупают игроков за рубежом.