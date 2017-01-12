Вашингтон, 12 января, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Кандидат на должность госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа взял курс на конфронтацию с Пекином, заявив, что Китаю должен быть запрещен доступ к спорным островам в Южно-Китайском море, сообщает 12 января Reuters.

Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

Отвечая на вопросы комитета Сената по иностранным делам, Рекс Тиллерсон заявил, что занятие Китаем спорных островов сродни присоединению Крыма Россией.

На вопрос о том, поддерживает ли он более жесткое отношение к Китаю, Тиллерсон ответил: «Мы хотим послать Китаю прозрачный намек, во-первых, чтобы они прекратили строить искусственные острова, во-вторых, что они не имеют права на доступ к спорным островам».

Однако, не совсем понятно, как США собираются препятствовать Китаю в этом вопросе.

Представитель министерства иностранных дел Китая Лю Кан сказал, что не может сделать никаких заявлений по поводу высказывания Тиллерсона, так как не совсем понятно, что он имел в виду. По словам Лю Кана, права Китая на деятельность в Южно-Китайском море «бесспорны».

Напомним, острова Спратли в Южно-Китайском море являются объектом споров между такими державами, как Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Китай и Вьетнам. Несмотря на то, что острова не заселены, они представляют интерес с геополитической точки зрения, кроме того, в данной акватории сконцентрированы значительные запасы нефти и газа, что также представляет интерес для претендующих на них стран.