«Повсеместное внедрение касс вынудит бизнес уйти в тень»
Москва, 12 января, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Одним из основных законов, которые окажут существенное влияние на малых и средних предпринимателей в ближайшие годы, является 54-ФЗ, или закон о контрольно-кассовой технике. Его смысл в том, чтобы данные обо всех контрольно-кассовых операциях бизнеса передавались в налоговую службу через интернет. Таким образом государство намерено вывести в легальное поле все операции, обеспечив тем самым прозрачность экономики и снизив долю теневого сектора. Однако известно, куда, как правило, приводит дорога, вымощенная благими намерениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.
«На сегодняшний день главная проблема заключается даже не в том, что применение нового закона потребует существенных финансовых вложений со стороны бизнеса, хотя и это немаловажно. Приобретение нового кассового оборудования, подключение к программному обеспечению и его абонентское обслуживание обойдется предпринимателям в несколько десятков тысяч рублей, не меньше. Главный камень преткновения — это обязанность всех без исключения предпринимателей, в том числе и тех, кто сегодня работает по патенту или платит ЕНВД, применять контрольно-кассовую технику (ККТ)», — пояснил Петропольский.
«Вообще говоря, данные налоговые режимы задумывались как наиболее простые, доступные и понятные для граждан, планирующих открыть собственное дело, для самозанятых, желающих легализоваться. Отсутствие большого количества документооборота, необходимости иметь в штате или покупать услуги бухгалтера, фактическая доступность открытия собственного дела без специальных знаний в области бухгалтерии, тонкостей сдачи налоговой отчетности еще несколько лет назад привлекли в бизнес тысячи людей», — отметил эксперт.
«Патентная система налогообложения, можно сказать, позволила людям быть экономически активными, влиять на уровень своего дохода, зарабатывать самостоятельно и создавать дополнительные рабочие места, являясь при этом ответственными налогоплательщиками. Такие категории, как репетиторы, няни, IT-специалисты, люди, которые зарабатывают на аренде недвижимости, прежде не платили налогов государству. Внедрение патента изменило ситуацию: доступность и простота, а главное, выгода от легального ведения бизнеса стали очевидны российским гражданам», — сказал Петропольский.
«54-ФЗ возвратит нас в прошлое, поскольку вышеперечисленным категориям граждан абсолютно нерентабельно ставить кассы и их обслуживать. Бизнес, скорее всего, опять уйдет в теневой сектор. Хотелось бы отметить, что кризис не лучшее время для ужесточения условий работы и увеличения финансовой нагрузки предпринимателей: бизнес и так по экономическим причинам едва ли справляется с издержками, возникающими на фоне роста арендной платы, нестабильности курса рубля и падения покупательского спроса», — считает эксперт.
Как сообщает ИА REGNUM, в 2017 году торговлю, общепит, автозаправки и другие организации, оказывающие услуги населению, ждет ряд серьезных изменений. В частности, им придется онлайн отправлять информацию о выручке в налоговую службу, для чего необходимо обновить и перерегистрировать кассовые аппараты. Поправки в 54-ФЗ (о контрольно-кассовой технике) вступили в силу в июле 2016 года. Внедряются они поэтапно: до 1 февраля 2017-го нужно перерегистрировать расчетные аппараты и заключить договор с оператором фискальных данных можно добровольно. С 1 февраля это становится обязательным для организаций на упрощенной (УСН) и общей системах налогообложения.