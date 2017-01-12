Москва, 12 января, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Одним из основных законов, которые окажут существенное влияние на малых и средних предпринимателей в ближайшие годы, является 54-ФЗ, или закон о контрольно-кассовой технике. Его смысл в том, чтобы данные обо всех контрольно-кассовых операциях бизнеса передавались в налоговую службу через интернет. Таким образом государство намерено вывести в легальное поле все операции, обеспечив тем самым прозрачность экономики и снизив долю теневого сектора. Однако известно, куда, как правило, приводит дорога, вымощенная благими намерениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский.

avito.st Кассовый аппарат ОКА-400

«На сегодняшний день главная проблема заключается даже не в том, что применение нового закона потребует существенных финансовых вложений со стороны бизнеса, хотя и это немаловажно. Приобретение нового кассового оборудования, подключение к программному обеспечению и его абонентское обслуживание обойдется предпринимателям в несколько десятков тысяч рублей, не меньше. Главный камень преткновения — это обязанность всех без исключения предпринимателей, в том числе и тех, кто сегодня работает по патенту или платит ЕНВД, применять контрольно-кассовую технику (ККТ)», — пояснил Петропольский.

«Вообще говоря, данные налоговые режимы задумывались как наиболее простые, доступные и понятные для граждан, планирующих открыть собственное дело, для самозанятых, желающих легализоваться. Отсутствие большого количества документооборота, необходимости иметь в штате или покупать услуги бухгалтера, фактическая доступность открытия собственного дела без специальных знаний в области бухгалтерии, тонкостей сдачи налоговой отчетности еще несколько лет назад привлекли в бизнес тысячи людей», — отметил эксперт.

«Патентная система налогообложения, можно сказать, позволила людям быть экономически активными, влиять на уровень своего дохода, зарабатывать самостоятельно и создавать дополнительные рабочие места, являясь при этом ответственными налогоплательщиками. Такие категории, как репетиторы, няни, IT-специалисты, люди, которые зарабатывают на аренде недвижимости, прежде не платили налогов государству. Внедрение патента изменило ситуацию: доступность и простота, а главное, выгода от легального ведения бизнеса стали очевидны российским гражданам», — сказал Петропольский.

«54-ФЗ возвратит нас в прошлое, поскольку вышеперечисленным категориям граждан абсолютно нерентабельно ставить кассы и их обслуживать. Бизнес, скорее всего, опять уйдет в теневой сектор. Хотелось бы отметить, что кризис не лучшее время для ужесточения условий работы и увеличения финансовой нагрузки предпринимателей: бизнес и так по экономическим причинам едва ли справляется с издержками, возникающими на фоне роста арендной платы, нестабильности курса рубля и падения покупательского спроса», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2017 году торговлю, общепит, автозаправки и другие организации, оказывающие услуги населению, ждет ряд серьезных изменений. В частности, им придется онлайн отправлять информацию о выручке в налоговую службу, для чего необходимо обновить и перерегистрировать кассовые аппараты. Поправки в 54-ФЗ (о контрольно-кассовой технике) вступили в силу в июле 2016 года. Внедряются они поэтапно: до 1 февраля 2017-го нужно перерегистрировать расчетные аппараты и заключить договор с оператором фискальных данных можно добровольно. С 1 февраля это становится обязательным для организаций на упрощенной (УСН) и общей системах налогообложения.