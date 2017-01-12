Программа сноса пятиэтажек в Москве близка к завершению
Москва, 12 января, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Более 1600 пятиэтажных домов снесено в столице за 18 лет, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Как отмечается на сайте ведомства, осталось разобрать 79 домов первого периода индустриального домостроения.
Чиновник напомнил, что в момент запуска программы в 1999 году, в городе насчитывалось 1722 пятиэтажки сносимых серий. Он также привел слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что за это время из «хрущевок» в комфортабельные дома современных серий были переселены более 150 тысяч семей.
«За это время разобрано 1643 дома общей площадью около 6 млн кв. метров», — подчеркнул Лёвкин.
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Кроме того, в департаменте уточнили, что программа сноса ветхого жилья завершена в пяти московских округах. В 2017 году столичные власти планируют избавиться от всех домов сносимых серий в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном округах Москвы. Снос пятиэтажек — одно из важнейших направлений программы «Жилище». Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса площадки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, не все очередники довольны тем, как правительство города выполняет свои социальные обязательства. В частности, общественники из организации «Очередники Москвы» оспорили недавний отчет департамента городского имущества (ДГИ) об успешной реализации программы субсидирования нуждающихся в жилье. Так, председатель «Очередников Москвы» Луиза Мартьянова убеждена в том, что получившие в 2016 году субсидии 2800 московских семей, в сравнении с 2015 годом, когда предложением властей Москвы воспользовались только 93 семьи — это, безусловно, прогресс. Но бюджет 6,6 млрд рублей, выделенный на субсидии очередникам в 2016 году, освоен на данный момент менее чем на 50%.
«Если посмотреть на практику обеспечения семей жильем до реорганизации Департамента городского имущества, то увидим, что Департамент жилищной политики и жилищного фонда в 2012 году обеспечил жильем или выплатами 8957 семей (30 478 человек), в 2013 году — 4932 семьи (16 833 человека)», — отметила правозащитник.
Кроме того, в ответ на заявления руководителя ДГИ Владимира Ефимова о том, что с 2010 года в результате реализации программы «Жилище» количество семей, состоящих на жилищном учете в Москве, сократилось в два раза, а всего за этот период при поддержке городских властей 67 тысяч семей решили свой жилищный вопрос.
Мартьянова пояснила, что такая благостная картина складывается из-за того, что многих нуждающихся в жилье, московские чиновники попросту лиши права претендовать на помощь города в улучшении жилищных условия.
Подробности читайте здесь: Не все очередники Москвы смогли оформить жилищную субсидию
И здесь: «Очередники Москвы» оспорили отчет департамента городского имущества