Москва, 12 января, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Более 1600 пятиэтажных домов снесено в столице за 18 лет, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Как отмечается на сайте ведомства, осталось разобрать 79 домов первого периода индустриального домостроения.

Rhys Asplundh Снос дома

Чиновник напомнил, что в момент запуска программы в 1999 году, в городе насчитывалось 1722 пятиэтажки сносимых серий. Он также привел слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что за это время из «хрущевок» в комфортабельные дома современных серий были переселены более 150 тысяч семей.

«За это время разобрано 1643 дома общей площадью около 6 млн кв. метров», — подчеркнул Лёвкин.

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Кроме того, в департаменте уточнили, что программа сноса ветхого жилья завершена в пяти московских округах. В 2017 году столичные власти планируют избавиться от всех домов сносимых серий в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном округах Москвы. Снос пятиэтажек — одно из важнейших направлений программы «Жилище». Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не все очередники довольны тем, как правительство города выполняет свои социальные обязательства. В частности, общественники из организации «Очередники Москвы» оспорили недавний отчет департамента городского имущества (ДГИ) об успешной реализации программы субсидирования нуждающихся в жилье. Так, председатель «Очередников Москвы» Луиза Мартьянова убеждена в том, что получившие в 2016 году субсидии 2800 московских семей, в сравнении с 2015 годом, когда предложением властей Москвы воспользовались только 93 семьи — это, безусловно, прогресс. Но бюджет 6,6 млрд рублей, выделенный на субсидии очередникам в 2016 году, освоен на данный момент менее чем на 50%.

«Если посмотреть на практику обеспечения семей жильем до реорганизации Департамента городского имущества, то увидим, что Департамент жилищной политики и жилищного фонда в 2012 году обеспечил жильем или выплатами 8957 семей (30 478 человек), в 2013 году — 4932 семьи (16 833 человека)», — отметила правозащитник.

Кроме того, в ответ на заявления руководителя ДГИ Владимира Ефимова о том, что с 2010 года в результате реализации программы «Жилище» количество семей, состоящих на жилищном учете в Москве, сократилось в два раза, а всего за этот период при поддержке городских властей 67 тысяч семей решили свой жилищный вопрос.

Мартьянова пояснила, что такая благостная картина складывается из-за того, что многих нуждающихся в жилье, московские чиновники попросту лиши права претендовать на помощь города в улучшении жилищных условия.

Подробности читайте здесь: Не все очередники Москвы смогли оформить жилищную субсидию

И здесь: «Очередники Москвы» оспорили отчет департамента городского имущества