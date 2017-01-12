Москва, 12 января, 2017, 15:01 — ИА Регнум. В настоящее время Минтруда РФ с участием заинтересованных сторон прорабатывает вопрос создания программы мотивации российских чиновников. Об этом сегодня, 12 января, заявил заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Андрей Слепнев в рамках Гайдаровского форума.

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По его словам, «разработка системы начнется в 2017 году, она должна быть основана не только на деньгах».

«Система мотивации российских чиновников должна состоять не только из материального поощрения. Есть отличный пример в Белгороде, где у чиновников профессиональные категории и проектные ранги», — подчеркнул Слепнев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.