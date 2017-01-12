Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убедил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко изменить свою предыдущую позицию и принять решение о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Как сообщил вице-губернатор города Михаил Мокрецов, именно Кирилл обратился к Полтавченко с просьбой о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исаакиевский собор

«Основанием, чтобы начать процедуру передачи, является обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла к губернатору Петербурга с просьбой о передаче в безвозмездное пользование Московского патриархата Русской православной церкви Исаакиевского собора. Речь не идет о передаче в собственность. Исаакиевский собор является имуществом казны Петербурга, государственной собственностью, и Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность, как собственник объекта. Юридический статус собора не меняется», — сказал Мокрецов.

Комитет имущественных отношений Смольного уже издал внутреннее распоряжение об использовании объекта недвижимости на Исаакиевской площади, д.4. По словам Мокрецова, этот документ, по сути, утверждает «дорожную карту» передачи собора в руки Церкви. Чиновники учтут опыт передачи Церкви Сампсониевского собора, где, как и в Исаакии, хранятся музейные ценности.

Мокрецов заявил, что первоочередные усилия сейчас направлены на подписание с РПЦ «жесткого» договора о сохранности объектов музейного фонда, который должен быть утвержден министерством культуры. Только после этого начнется процесс подписания договора о передаче Исаакия в безвозмездное пользование религиозной организации.

Напомним, в прошлом году по разным данным Исаакиевский собор в структуре одноименного госпредприятия заработал 800 млн рублей, приняв около 4 млн посетителей. Средства пошли на его собственную реставрацию, а также, как объект-донор, Исаакиевский собор оплатил работы в других храмах.

Как пояснил Мокрецов, в новых условиях Санкт-Петербург должен будет самостоятельно оплачивать реставрацию Исаакиевского собора. «Поскольку объект из казны не уходит, Петербург остается собственником собора, все права и ответственность вытекают из этого статуса. Исходя из этих прав и ответственности, мы обязаны объект казны содержать в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями, которые есть к объекту культуры федерального значения, объекту под защитой ЮНЕСКО», — добавил вице-губернатор.

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Напомним, 10 января Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ уже решен. Ранее он выступал против этого «трансфера», так как это грозит серьезным финансовым ущербом казне, под угрозой оказываются социальные и культурные проекты и программы, которые были возможны благодаря прибыли, получаемой Исаакием. В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный собор, Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.

Сейчас в ГМП работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса музей в прежнем виде прекращает свое существование. Государство выделило музею здания на Думской и Большой Морской улице, но, по мнению Бурова, необходимы годы и существенные вложения, чтобы приспособить их для экспозиции, к тому же, они навсегда останутся лишь объектами-рецепиентами.