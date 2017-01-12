Лондон, 12 января, 2017, 12:24 — ИА Регнум. «Восточноевропейские руководители, действующие и бывшие, совершенно убеждены, что дружба Трампа с Путиным не кончится добром. Путин воспользуется хорошим к себе отношением американского президента и обязательно вторгнется в Восточную Европу, лидеры которой в своем коллективном письме, обращенном к победителю американских выборов, просто умоляют последнего с Путиным всякую дружбу прекратить», — пишет корреспондент издания Ник Гаттеридж.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Россия воспользуется любым смягчением санкций, чтобы вторгнуться в Европу и развязать Третью мировую войну, пытаются предупредить новоизбранного президента США представители стран бывшего соцлагеря», — отмечает автор, считающий, что кому, как не бывшим союзникам России, знать ее агрессивный характер и патологическую страсть к подавлению народов всего мира.

«Вы объявили о вашем желании вновь сделать Америку великой. Путин не поддержит это стремление, а мы как ваши союзники — поддерживаем, заявили 17 подписантов. Никогда Кремль не был союзником США, а каждое предложение оливковой ветви мира, исходившее от многих президентов Америки, использовал в своих интересах и лишь для того, чтобы создать проблемы остальному миру», — констатирует Гаттеридж. И продолжает, поддаваясь общему ажиотажу: «Обращаться к Путину с благими намерениями — это большая ошибка. При нем Россия поставила рекорд милитаризации. Она держит курс на войну, не выполняя договоров, давая ложные обещания и подрывая веру в светлое будущее Европы, которая становится с каждым днем все более опасным местом», — завершает свою публикацию журналист цитатой из «письма 17».

Письмо подписано бывшим эстонским президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом, бывшим румынским президентом Траяном Бэсеску, бывшим президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой, покидающим свой пост болгарским президентом Росеном Плевнелиевым, а также бывшим министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом, бывшим министром иностранных дел Польши Радеком Сикорски и экс-руководителями оборонных ведомств Чехии, Польши и Литвы.