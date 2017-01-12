Новосибирск, 12 января, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Новосибирцы не оставляют попыток повлиять на решение региональных властей о росте тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске сразу на 15% с 1 июля 2017 года. Горожане запланировали очередной митинг. Как сообщили ИА REGNUM организаторы акции протеста, сегодня, 12 января, в мэрию было подано уведомление на проведение митинга 28 января на площади Ленина. Тема митинга: «В поддержку позиции федеральных властей на ограничение тарифов ЖКХ четырьмя процентами. Против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске».

Анна Алябьева ИА REGNUM В конце декабря новосибирцы вышли на митинг против роста тарифов ЖКХ на 15% в 30-ти градусный мороз

«Теперь будем ждать согласование митинга. Будет интересно посмотреть, будут ли теперь местные власти выступать против митинга в поддержку федеральных властей? И будут ли устраивать «информационную блокаду «против митинга в поддержку федеральных властей?», — говорит один из организаторов Виктор Козодой, которого при подготовке к первому митингу простив резкого роста тарифов новосибирские коммунисты обвинили в подготовке к «февральской революции».

Стоит также отметить, что и в прошлый раз организаторы подавали заявку на проведения акции протеста в центре Новосибирска, но власти решили, что митингующим не место на площади Ленина и отправили новосибирцев на набережную реки Обь.

Это, однако, не остановило сотни новосибирцев, как, впрочем, и 30-ти градусный мороз.

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Тогда участники мероприятия в резолюции обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, сибирскому полпреду Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и председателю совета депутатов города Дмитрию Асанцеву с требованием отменить действующее постановление об индексации тарифов. Жители выступили за повышение стоимости услуг ЖКХ не выше инфляции. Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий принял окончательное решение и подписал постановление, которым утвердил предложенные параметры роста. В соответствии с документом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.

При этом, премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ноябре подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Новосибирские власти обосновали повышение тарифов для областного центра сразу на 15% сначала износом коммунальных сетей — данные звучали разные: от 70 до 95%, а позже и вовсе «проговорились», что этот процент еще должен компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за слишком экономных новосибирцев — горожане стали меньше потреблять из-за чего организации теряют прибыль. Обоснованность роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске сейчас проверяет прокуратура Новосибирской области. Ситуацией заинтересовался и Общероссийский народной фронт, который обратился в УФАС с просьбой также проверить обоснованность такого роста тарифов на коммунальные услуги.