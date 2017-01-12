Вашингтон, 12 января, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Опубликованный BuzzFeed доклад якобы американских спецслужб, согласно которому Москва обладает компроматом на избранного президента США Дональда Трампа, напоминает дезинформацию времен холодной войны, слепленную из домыслов и вымысла с примесью истины, пишет бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди в статье для American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Доклад, отмечает автор, является собранием отчетов клиенту неназываемой частной охранной фирмы в Лондоне, возглавляемой бывшим сотрудником британской «Ми-6», который служил в России. Он считается надежным источником для разведывательных служб и правоохранительных органов США. Провести же расследование ему поручила группа противников Трампа из числа республиканцев, к которым впоследствии примкнули противники избранного президента США из числа демократов.

Как сообщается, доклад находится в руках правительства США с самого лета, а содержащаяся в нем информация проверяется ФБР, но, по некоторым данным, часть приведенных там сведений оказалось сложно подтвердить.

По мнению автора, доклад создает довольно странное ощущение, поскольку в нем нет ни заголовков, ни другой информации, которая бы говорила о том, кто подготовил его. По всей видимости, эти данные были удалены из желания его составителей сохранить свою анонимность. По сообщению издания Wall Street Journal, бывшим сотрудником британской разведки был Кристофер Стил из компании Orbis.

Автор, который имеет опыт работы для частных международных следственных компаний, отмечает, что язык доклада соответствует принятому, а источники защищены и заменены буквами. Все этого и следовало ожидать от сотрудника разведки или хорошего детективного агентства. Однако автору бросилось в глаза то, что большая часть информации исходит из одного источника, обозначенного буквой «Е», поэтому достоверность информации от этого источника или её отсутствие играет очень большую роль. Однако с помощью имеющейся в открытом доступе информации проверить наверняка то, знает ли он точно, о чем говорит, невозможно.

На основе своего опыта автор обращает внимание на то, что заказчики этого доклада не искали информацию, которая бы обеляла Трампа. Иными словами, в ходе расследования выискивались негативные сведения, что также говорит о том, что фирма и её источники не были заинтересованы в том, чтобы узнать, насколько «замечательным парнем» является Трамп. Ни одна уважающая себя компания не будет лгать клиенту, однако любой, кто хочет остаться в деле, будет собирать любую информацию, представляя её в наиболее негативном свете, поскольку именно этого и хочет клиент.

То же самое касается и местных источников доклада, которые не хотят, чтобы их оторвали от «кормушки». Они могли пойти и на фабрикацию, если считали, что это сойдет им с рук.

Автор подчеркивает, что в докладе есть склонность к тому, чтобы принимать спекуляции и слухи за факт, а сам документ составлен так, чтобы создать впечатление достоверного. Так, в нем приводится достаточно большое количество подробностей, называются определенные имена, в том числе двух близких партнёров Трампа и одного связанного с президентом России Владимиром Путиным.

Включение имен придает докладу некоторой достоверности, однако в этом случае ФБР, кажется, оказалось неспособно подтвердить некоторые указанные даты и места. Составители, скорее всего, спутали часть из них или посчитали, что эти несостыковки не будут замечены клиентом.

Что же касается связей Трампа и его команды с русскими, автор выражает абсолютную уверенность, что преемник КГБ ФСБ знает точно, кто и что делает в Москве. Поэтому информация о том, что за Трампом следили, вполне может оказаться обоснованной. Но она не означает, что он попался на крючок и готов идти на «соглашения» с Россией. Автор напоминает, что американские спецслужбы занимаются тем же самым в отношении тех, кто приезжает или учится в США. В ЦРУ есть целый отдел, ответственный за то, чтобы выявлять, оценивать и вербовать иностранцев, которые приезжают в страну по делам или для учебы.

Таким образом, заключает автор, скорее всего, доклад является ни чем иным, как сочетанием разрозненных фактов, большого числа спекуляций с добавлением некоторого вымысла. Он очень похож на ту дезинформацию, которую готовили ЦРУ и КГБ для СМИ в Европе в 1970-х и 1980-х годах. В ней примесь фактической информации использовалась для придания документу достоверности сфабрикованных материалов, направленных на то, чтобы посеять сомнение и неразбериху. Сегодня же первоначальной задумкой, скорее всего, является дискредитация Трампа, делегитимизация его власти, а также сужение спектра возможностей в перестройке отношений с Россией.