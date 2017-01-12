Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве к концу января
Москва, 12 января, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В последние дни января на пяти московских улицах появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменение произойдет в рамках пилотного проекта, по итогам которого будет принято решение о том, стоит ли уменьшать размер знаков во всем городе, пишут 12 января «Ведомости».
Улицы, на которых будут установлены новые знаки, пока не называются. Однако известно, что дорожные знаки «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка» будут уменьшены в 1,5 раза, а на знаке «Платная парковка» будет совмещен знак «Парковка» и табличка «Платные услуги». Таким же образом будет выглядеть знак «Парковка для инвалидов».
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало о том, что проработка вопроса по уменьшению размеров дорожных знаков на улицах Москвы и Санкт-Петербурга была поручена ряду ведомств и организаций первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский пояснил изданию, что в Москве в некоторых местах указатели слишком нагромождены, при этом в других странах дорожных знаков меньше, они меньше по размеру и размещены на другой высоте.