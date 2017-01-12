Москва, 12 января, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В последние дни января на пяти московских улицах появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменение произойдет в рамках пилотного проекта, по итогам которого будет принято решение о том, стоит ли уменьшать размер знаков во всем городе, пишут 12 января «Ведомости».

Alexas_Fotos Дорожные знаки

Улицы, на которых будут установлены новые знаки, пока не называются. Однако известно, что дорожные знаки «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка» будут уменьшены в 1,5 раза, а на знаке «Платная парковка» будет совмещен знак «Парковка» и табличка «Платные услуги». Таким же образом будет выглядеть знак «Парковка для инвалидов».

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало о том, что проработка вопроса по уменьшению размеров дорожных знаков на улицах Москвы и Санкт-Петербурга была поручена ряду ведомств и организаций первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский пояснил изданию, что в Москве в некоторых местах указатели слишком нагромождены, при этом в других странах дорожных знаков меньше, они меньше по размеру и размещены на другой высоте.