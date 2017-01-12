Москва, 12 января, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ рассчитывает в 2017 году проработать вопрос дифференциации тарифов системы «Платон». Об этом сегодня, 12 января, заявил первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих в рамках Гайдаровского форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры

«Попробуем это сделать в этом году — выработать принципы, подходы и понять, насколько это будет работать, и какой будет эффект», — сказало он.

По словам Дитриха, повышение тарифа с 1 февраля 2017 года пока не утверждено на уровне правительства, однако его параметры остаются прежними. «На сегодняшний момент параметры таковы: с 1 февраля — это 2,61 руб./км, с 1 июня — 3,06 руб./км», — напомнил замминистра.

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Как передавало ИА REGNUM, в начале октября 2016 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что в связи с окончанием тестового периода работы системы «Платон», во время которого действовал льготный тариф в размере 1,53 рубля, необходимо вернуться к полной оплате каждого километра пути.

Система «Платон» действует с 15 ноября 2015 г. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 руб. за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб., однако позднее было решено отсрочить индексацию до осени.

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Напомним, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров.