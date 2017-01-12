Таллин, 12 января, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Эстонские разведчики следили за встречей советника президента США Дональда Трампа и депутата российской Госдумы Константина Косачева в Праге. Об этом сегодня, 12 января, сообщило эстонское издание Postimees в статье «Звездный час эстонской разведки» со ссылкой на публикацию американской Newsweek.

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Отмечается, что «тайная встреча» состоялась в здании, которое обслуживает «Россотрудничество», занимающееся вопросами сотрудничества с зарубежными соотечественниками. Также утверждается со слов депутата парламента, бывшего координатора эстонской внешней разведки Эерика-Нийлеса Кросся, что операция в столице Чехии Департамента информации Эстонии, который отвечает за внешнюю разведку страны, была проведена по просьбе «союзников». Сама встреча состоялась в конце августа — начале сентября 2016 года, и в ней принял участие адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн. В самом Департаменте информации Эстонии данную информацию отказались комментировать.

В то же время другая ежедневная газета Эстонии Eesti Paevaleht выразила сомнения в правдивости данной информации в статье «Трамп на этот раз прав: его противники распространяют чушь», назвав информацию «уткой» и отметив, что первоисточник информации американских еженедельник Newsweek — развлекательное издание. Newsweek признал, что не может утверждать, что Дональд Трамп был в курсе данной встречи или давал согласие на ее проведение.