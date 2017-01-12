Москва, 12 января, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Ключевая тема для правительства России в настоящий момент — восстановление доходов населения. Об этом сегодня, 12 января, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

По её словам, «в последние годы доходы населения сильно снизились. Отсутствие потребления, сокращение розничного товарооборота — серьезная проблема для развития экономики».

«Кроме того, занижение оплаты труда в целом для государства ведет к очень серьезным последствиям, главное — это приток низкоквалифицированных мигрантов, отметила вице-премьер. Такая политика дестимулирует работодателей в переходе к высокопроизводительным местам», — считает вице-премьер.

«Генеральный курс — это действительно преодоление в нашей экономике вот этой темы, связанной с низкооплачиваемыми рабочими местами», — подчеркнула Голодец.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров.

Напомним, форум проводится в Москве с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.