Вашингтон, 12 января, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В США верхняя палата Конгресса — Сенат — проголосовала за начало процесса отмены реформы здравоохранения Obamacare, которую проводил уходящий президент США Барак Обама, сообщает Associated Press.

Obamacare

51 сенатор проголосовал за начало процесса отмены Obamacare, 48 сенаторов высказались против. Далее после голосования сенат даст инструкции комитетам о начале работы над законом об отмене Obamacare.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп говорил о необходимости отменить Obamacare в своей предвыборной программе. В январе избранный вице-президент США Майк Пенс напомнил: «Первым шагом будет обещанная отмена Obamacare».

Реформу здравоохранения 2010 года — Obamacare — ввёл президент Обама. Она предполагает предоставление субсидий на медицинскую страховку американским гражданам с низким доходом. При этом в результате реформы медицинскую страховку должны приобретать все американские граждане. Obamacare призвана улучшить условия страхования граждан, уже имеющих полис.

Obamacare считается главным достижением Барака Обамы на посту президента США. Данный закон был первой попыткой реформирования медицинской системы с 1960-х годов. Реформа вызвала неоднозначную оценку в США.