Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга раскрыли кражу пожарного шлема 1893 года выпуска, имеющего историческую ценность. Похититель старинной вещи задержан, похищенное изъято, сообщили 12 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Цитата из к/ф «Джентельмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР Кража старинного шлема

Шлем, принадлежащий 26-летнему петербуржцу, был украден 6 января из комнаты коммунальной квартиры дома 43 на Суворовском проспекте в Центральном районе города.

«В ходе экспертизы установлено, что данный шлем имеет особую культурную ценность и его ориентировочная стоимость составляет 30 тысяч рублей», — отметили в полиции.

Полицейские установили и задержали 38-летнего неработающего гражданина, который изобличен в совершении этого преступления. Шлем у вора изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.