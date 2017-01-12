Москва, 12 января, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Brent смогла остановить падение в районе 53,50 долл./баррель, так как любые негативные новости тут же нейтрализуются позитивными, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. По сути, несмотря на то, что Ирак агрессивно наращивает поставки, он объявил, что уже сократил добычу на 130 тысяч баррелей в сутки и намерен выполнять все договоренности. Кроме того, саудовская Aramco с февраля снизит поставки в Китай и Азию на 5−10%.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Стало известно, что министр энергетики России будет участвовать в переговорах по соблюдению соглашений в Вене 21−22 января. Несмотря на то, что пока дополнительных деталей по этой теме не поступало, этого достаточно, чтобы уверить рынки — работа по выполнению договоренностей ведется. Никто не собирается спускать все на тормоза», — пояснила Афанасьева.

«А известия о том, что профсоюз NUPENG в Нигерии подумывает о проведении национальной забастовки, только ускорят коррекцию Brent. Ближайшей целью на пути вверх станет отметка 56,80 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 12 января мировые цены на нефть снижаются на фоне опубликованных 11 января данных от Минэнерго США об увеличении запасов «черного золота» в стране. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02% — до 55,09 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,17% — до $52,17.