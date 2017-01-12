Москва, 12 января, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 января завершились ростом на 3,04%. Цена повысилась с $53,60 до $55,23. Участники рынка проигнорировали разочаровывающие данные по запасам нефти от Минэнерго США, покупая фьючерсы на нефть на фоне общего укрепления американского доллара, который подешевел во время выступления избранного президента США Дональда Трампа, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная скважина

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 млн баррелей, до 483,1 млн баррелей (прогноз был +1,16 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 5 млн баррелей, до 240,5 млн баррелей (прогноз был +1,638 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 8,4 млн баррелей, до 170 млн баррелей (прогноз +0,899 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 176 тыс. баррелей в сутки, до 8,946 млн баррелей в сутки.

В Азии баррель Brent стоит $55,07 (-0,29%). Судя по вчерашнему отскоку цены от $53,56, можно предположить, что рост котировок продолжится с уровня $54,80 до $56,25. Чем быстрее будет пройден уровень $56,25, тем выше вероятность возвращения котировок к максимуму $58,38 от 3 января.