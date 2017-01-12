Москва, 12 января, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Торги по курсу рубля 11 января на внутреннем рынке открылись ростом. Днём рубль черпал силы от двух аукционов, проведенных Минфином РФ, на которых было размещено ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в 2,5 раза и составил 101,14 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Динамика нефтяных котировок практически не влияла на рублёвые пары в первой половине дня. Корреляция на часовом периоде между нефтью и парой доллар/рубль снизилась с — 0,9 до — 0,6. Активность трейдеров оставалась низкой, так как они ждали выступления избранного президента США Дональда Трампа, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

До начала пресс-конференции курс доллара США повышался до отметки 60,70 руб. Российская валюта подешевела на фоне общего укрепления американского доллара на рынке Форекс. Против евро рубль торговался в плюсе в течение всего дня.

Российская валюта стала активно укрепляться к валютам, когда Трамп опроверг сообщения о том, что Россия оказала влияние на итоги выборов в США. Он признал, что она причастна к кибератакам на США, но подчеркнул, что подобные хакерские атаки осуществлялись и рядом других стран. Избранный президент выразил надежду, что отношения России и США наладятся.

Его выступление положительно сказалось на национальной валюте. После завершения пресс-конференции курс доллара снизился до 59,47 руб., курс евро — до 63,05 руб. Торговые объёмы во второй половине дня были небольшие, значит, можно сделать вывод, что укрепление рубля было вызвано закрытием по нему коротких позиций, которые открывались с 6 января после отскока цены от уровня 59,10 руб.

В Азии баррель Brent стоит $55,06 (-0,31%). 11 января нефть подорожала на 3%. Поскольку нефть торгуется в минусе, то по курсу доллара возможна коррекция до 59,95, после чего укрепление рубля возобновится. Пока спрос на ОФЗ остаётся высоким, рублю ничего не угрожает. До 13 января ожидается тест уровня 59 руб. По паре евро/рубль на 12 января снижение к уровню 62,70. 16 января в России стартует налоговый период. Его пик приходится на 25 января.