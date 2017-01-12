Москва, 12 января, 2017, 04:25 — ИА Регнум. На мировой бирже продолжается рост нефти и падение доллара, передает Associated Press 12 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

В ходе торгов в Лондоне стоимость нефти марки Brent выросла на $1,46 (2,7%) до $55,10 за баррель.

Доллар, напротив, упал по отношению к своим основным конкурентам. Американская валюта на данный момент эквивалентна 115,43 японской иены (падение с 115,73 иены за доллар). Евро вырос до $1,0576 с $1,0560. Фунт стерлингов вырос до $1,2208 с $1,2163.

Однако по отношению к российскому рублю доллар укрепился, а евро — наоборот, подешевел.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на 12 января, составил 60,1614 рубля (рост на 0,2081 рубля). А вот евро к рублю немного снизился, цена валюты Евросоюза на сегодня установлена ЦБ РФ на уровне 63,5184 рубля (снижение на 0,0261 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) составляет 61,6720 рубля.