Вашингтон, 12 января, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Автором документа, содержащего информацию о якобы наличии у Москвы компромата на избранного президента США Дональда Трампа, является экс-сотрудник разведслужб Великобритании Кристофер Стил. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Сообщается, что в настоящее время 52-летний Стил является одним из руководителей частной компании Orbis Business Intelligence, которая специализируется на проведении разного рода расследований и обеспечении безопасности.

Напомним, днём ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщил, что разведслужбы передали Дональду Трампу и уходящему главе государства Бараку Обаме засекреченные документы, из которых следует, что в распоряжении Москвы имеется компрометирующая информация о будущем президенте США, представляющая собой как сведения о его личной жизни, так и финансовую документацию.

Тот факт, что подобная информация не была обнародована, якобы должен служить аргументом в пользу предположения о «вмешательстве России» в американские выборы, так как в публичном доступе оказались только негативные сведения о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.

Сам Дональд Трамп позднее опроверг эти сообщения, назвав их «тотальной политической охотой на ведьм».