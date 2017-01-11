Москва, 12 января, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Минфин России предлагает повысить минимальную розничную цену на водку более чем на 15%. Проект соответствующего приказа ведомства размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Столичная»

Согласно документу, минимальная закупочная стоимость 0,5 литра готовой продукции от производителя должна составить 177 рублей, от оптовика — 182 рубля.

Минимальную розничную цену ну бутылку водки предлагается увеличить с нынешних 190 рублей до 219 рублей.

Напомним, в октябре минувшего года министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что, по его прогнозу, цены на водку не будут снижаться, при этом напиток не будет и сильно дорожать.

До этого Минпромторг направлял в правительственную комиссию предложения по совершенствованию регулирования алкогольного рынка. Ведомство предлагало «сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на то, чтобы цена легального крепкого алкоголя приблизилась к оптимальной — 100 рублей за 0,5 литра», пиво не подорожало, а «качественное вино» стало для потребителей «более доступным».

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