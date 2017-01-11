Рим, 11 января, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Итальянский премьер-министр Паоло Джентилони перенес операцию на сердце, по словам врачей, она прошла успешно и 62-летний итальянский лидер быстро восстанавливается, сообщает 11 января Reuters.

Camera dei deputati Паоло Джентилоне

Премьер-министр, вступивший в должность в прошлом месяце был экстренно доставлен в больницу в Риме, где и был прооперирован.

«Операция прошла успешно, премьер-министр чувствует себя отлично», — говорят врачи.

Джентилони на своей страничке в твиттере сообщил, что чувствует себя хорошо и надеется в скором времени вернуться к работе.

Пока неясно как скоро он сможет покинуть больницу, но, по словам пресс-секретаря премьер-министра, его поездка в Лондон для встречи с его коллегой Терезой Мэй была отменена.

Напомним, Паоло Джентилони сформировал правительство в декабре 2016 года, после того как Маттео Ренци, предыдущий премьер-министр Италии, ушел в отставку после провального для него референдума по конституционной реформе.