Париж, 11 января, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Франция нуждается в миграционных квотах заявил кандидат на пост президента Франсуа Фийон, сообщает 11 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Вопросы миграции и безопасности являются главными в повестке дня кандидатов на пост президента республики. К этому вопросу неравнодушен как и Фийон, так и Марин Ле Пен, лидер «Национального фронта».

«Я хочу, чтобы Франция была в состоянии решить какое количество мигрантов она готова принять каждый год на своей территории», — заявил Фийон.

Фийон будет убеждать Евросоюз в ужесточении миграционной политики, которая необходима для противодействия терактам исламских боевиков.

Кроме того, он хочет отменить социальные выплаты мигрантам, проживающим на территории Франции менее двух лет. Однако, бывший премьер-министр не будет выступать за выход из Шенгенской зоны.

Напомним, президентские выборы во Франции стартуют в апреле 2017 года. Основными претендентами на главный пост в стране являются лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидат от консерваторов Франсуа Фийон, по опросам общественного мнения, Фийон схлестнется с Ле Пен во втором туре и одержит над ней победу.