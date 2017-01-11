Петицию против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали 100 тыс. человек
Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви. Петиция размещена на портале change.org.
Известно, что эта петиция была размещена на портале change.org ещё летом 2015 года, когда РПЦ впервые попыталась получить здание Исаакиевского собора в пользование. Уже тогда под петицией подписалось значительное число людей.
После того, как губернатор Санкт-Петербурга заявил о передаче собора РПЦ под петицией снова стали появляться подписи. На данный момент их уже более ста тысяч.
Авторы петиции считают, что у РПЦ не хватит сил и средств для реставрации и содержания одного крупнейших соборов в Европе. Также они опасаются, что после передачи собора РПЦ будет ликвидирована образовательная и просветительская составляющая музея, который является третьим по посещаемости в Санкт-Петербурге.
Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в ведение Русской православной церкви. При этом он подчеркнул, что здание полностью сохранит музейные функции, и доступ в него будет обеспечен представителям всех конфессий.
Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров уже назвал всех противников передачи собора РПЦ провокаторами.
Вместе с тем, противники передачи собора справедливо указывают, что он никогда не был в ведении РПЦ и всегда, даже до Революции, принадлежал государственным структурам.