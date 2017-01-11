Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Более 100 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви. Петиция размещена на портале change.org.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Посетители Исаакиевского собора

Известно, что эта петиция была размещена на портале change.org ещё летом 2015 года, когда РПЦ впервые попыталась получить здание Исаакиевского собора в пользование. Уже тогда под петицией подписалось значительное число людей.

После того, как губернатор Санкт-Петербурга заявил о передаче собора РПЦ под петицией снова стали появляться подписи. На данный момент их уже более ста тысяч.

Авторы петиции считают, что у РПЦ не хватит сил и средств для реставрации и содержания одного крупнейших соборов в Европе. Также они опасаются, что после передачи собора РПЦ будет ликвидирована образовательная и просветительская составляющая музея, который является третьим по посещаемости в Санкт-Петербурге.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в ведение Русской православной церкви. При этом он подчеркнул, что здание полностью сохранит музейные функции, и доступ в него будет обеспечен представителям всех конфессий.

Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров уже назвал всех противников передачи собора РПЦ провокаторами.

Вместе с тем, противники передачи собора справедливо указывают, что он никогда не был в ведении РПЦ и всегда, даже до Революции, принадлежал государственным структурам.