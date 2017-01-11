Москва, 11 января, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Решить вопросы строительства инфраструктуры туристических объектов на Северном Кавказе необходимо к 2021 году. Такую задачу поставил перед членами правительства РФ президент РФ в ходе состоявшегося сегодня, 11 января совещания, на котором обсуждались приоритетные задачи социально-экономического развития России на 2017 год.

Ilya Bogin Эльбрус

«Основной проблемой и задачей развития Северного Кавказа как одной из площадок зимнего отдыха является необходимость развития инфраструктуры. Надеюсь, что к 2021 году, а основные проекты у нас там запланировано окончить к 2021 году, это будет исполнено, и наши граждане получат дополнительные возможности для отдыха в России на Северном Кавказе», — заявил Владимир Путин.

По словам министра по делам СКФО Льва Кузнецова, уже в настоящее время правильность и эффективность вложения государственных денег и выбранных приоритетов подтверждается статистикой по туристам. С точки зрения качества горнолыжной инфраструктуры, по мнению министра, курорты на Северном Кавказе становятся конкурентоспособными.

«В течение уже нескольких лет наши курорты (а сегодня у нас действуют два курорта: это Эльбрус, который уже в советское время работал, и Архыз, вновь развивающийся курорт, в этом году мы планируем запустить третий курорт, в Чеченской Республике, Ведучи) показывают позитивную динамику. При этом динамика эта измеряется не процентами, а измеряется десятками процентов. В этом году по отношению к прошлому году за восемь месяцев мы имеем прирост по Архызу — 46 процентов, а по Эльбрусу — около 40 процентов», — заявил Кузнецов.

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«Основные резервы СКФО сосредоточены в сфере туризма»

Стоит отметить, что только в период прошедших новогодних каникул на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии отдохнули около 53 тысяч туристов. Туристический поток на курорт Архыз должен возрасти, по мнению министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзора Эркенова, после завершения строительства канатной дороги на северном склоне курорта и новых горнолыжных трасс в туристических деревнях Романтик и Лунная поляна, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».