Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко разрушил собственную репутацию, когда внезапно и без объяснения причин поменял свою позицию в отношении передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился сопредседатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Марголис.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Купол Исаакиевского собора изнутри

Эксперт напомнил, что ситуация вокруг Исаакиевского собора всесторонне рассматривалась менее полутора лет назад, и тогда губернатор Полтавченко поддержал общественность, последовательно аргументировав свой отказ отдать собор епархии. В частности было сказано, что все расходы по содержанию и реставрации Исаакия, в случае передачи собора РПЦ, лягут на плечи петербургской казны, а город не может себе позволить подобных трат, пострадают другие социально значимые проекты и программы.

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Между тем, в прошлом году Исаакиевский собор заработал около 800 млн рублей, он самостоятельно финансирует не только свою деятельность и реставрацию, но и помогает другим объектам в составе СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

«Проходит чуть больше года, и, абсолютно никак не мотивируя новую позицию, губернатор говорит, что «вопрос решен», что всё будет передано церкви. Первый вопрос, который возникает у любого нормального человека: что произошло за это время? Какие новые аргументы были предложены Полтавченко, что заставило его полностью пересмотреть свою точку зрения, которая была формализована?» — заметил Марголис.

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Сопредседатель петербургского отделения ВООПИиК подчеркивает, что в экономической или другой сфере жизни Петербурга не изменилось ничего, что могло способствовать такой трансформации. При этом глава Северной столицы не имеет права вести себя подобным образом со своими избирателями, убежден градозащитник.

«Не касаюсь этического аспекта, когда губернатор с легкостью необычайной меняет позицию и даже не пытается объяснить, почему. Репутация такого губернатора разрушена подобным поведением», — сказал Марголис.

Он называет передачу Исаакия в руки церкви разрушением одного из крупнейших музеев страны и «преступлением перед культурой». При этом, на его взгляд, разговоры о том, что со сменой собственника в жизни музея ничего не изменится, не выдерживают самой снисходительной критики, как и сравнения Исаакиевского и Казанского соборов (последний давно находится в ведении РПЦ).

«Это один из самых смехотворных аргументов. В Казанском работают несколько церковных экскурсоводов, которые по предварительной записи обслуживают несколько тысяч посетителей в год. В ГМП «Исаакиевский собор» трудятся 400 человек, а его посещаемость в прошлом году достигла 4 миллионов», — добавил Марголис.

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В среде градозащитников высказывают предположение, что некто «серьезно поговорил с Полтавченко», что заставило его изменить свою позицию в отношении Исаакиевского собора на прямо противоположную. «Но с моей точки зрения, у руководителя Петербурга должно быть чувство ответственности перед своими избирателями, и оно должно гарантировать, что он городу объяснит, что заставило его изменить мнение», — отметил Марголис.

Петербургский градозащитник отмечает, что Исаакиевский собор является очень проблемным памятником архитектуры, например, он ежегодно оседает, с чем должны бороться специалисты международного уровня, однако такую работу может организовать только государственный музей, убежден Марголис.

В ГМП, напомним, также входят уже переданный РПЦ Смольный собор, а также подготовленный к передаче Самсониевский собор и храм Спас на Крови.

По словам Марголиса, обустройство здания на Думской улице Петербурга, куда предполагают перенести выставки Исаакия, потребует серьезных вложений, на это может уйти около трех лет. При этом экспозиция, посвященная Полтавской битве, в Сампсониевском соборе уже ликвидирована, как и хор Смольного собора. Согласно же закону о реституции, государство сперва обязано обеспечить учреждениям, работающим в храмах, альтернативные возможности для продолжения деятельности.

«В случае со Смольным собором эта строка закона была выполнена? Нет!» — заключил Марголис. «На очереди — Спас на Крови», — добавил он.

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