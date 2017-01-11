Берлин, 11 января, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Число людей, прибывающих в Германию и желающих получить убежище, резко упало в прошлом году, что является хорошей новостью для Ангелы Меркель в преддверии выборов, сообщает 11 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сокращение миграционных потоков связано с новыми более жесткими правилами прохождения границы.

Мигранты, прибывающие в Германию, впервые регистрируются и проживают несколько месяцев в специальных центрах, прежде чем они могут получить убежище.

36% мигрантов составляют сирийцы, 17% приходится на афганцев и 13% на иракцев.

Огромный приток мигрантов в Германию за последние два года значительно подорвал популярность Ангелы Меркель и способствовал росту популярности правой партии «Альтернатива для Германии».

Большие потоки мигрантов создают риски террористической угрозы, так, мигрант из Туниса убил 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года.

Напомним, в сентябре 2017 года состоятся очередные выборы в парламент Германии, действующий канцлер Ангела Меркель в них баллотируется на четвертый срок.