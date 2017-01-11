Тбилиси, 11 января, 2017, 17:39 — ИА Регнум. В рамках государственной программы «Производи в Грузии» в трех муниципалитетах страны откроются три новых предприятия. Об этом на заседании правительства Грузии 11 января сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

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По его информации, в селе Агдгомлианткари Мцхетского муниципалитета будет создано предприятие по производству стройматериалов, в которое будет осуществлена инвестиция 1,3 млн лари. В селе Кведа Чкороцку Чхороцкусского муниципалитета откроется предприятие по переработке ореха-фундука и лаврового листа, в которое будет сложено 130 тысяч лари. А в селе Нагомари Озургетского муниципалитета в рамках программы содействия развитию чаеводства будет создано предприятие по переработке чая. Осуществляющая этот проект компания получит в аренду 25 гектаров земли.

По заявлению премьера, создание каждого нового предприятия крайне важно, так как осуществляемые государством проекты прежде всего дают возможность гражданам начать свое дело и трудоустроить на своих предприятиях местное население. Он также отметил важность содействия реализации местной продукции.

«Мы должны помнить, что местный потенциал не сможет функционировать, если каждый из нас не осознает, что покупка местной продукции — это дополнительные доходы в бюджет грузинских семей, это горячий обед для семей местных работников, это родители, возвращающиеся вечером домой не с пустыми руками. И при покупке местной продукции мы всегда должны помнить об этой связи», — заявил Квирикашвили.