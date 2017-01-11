Москва, 11 января, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства России Дмитрию Медведеву обсудить с губернатором Саратовской области вопросы оказании помощи пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе совещания с членами правительства Путин также поручил главе МЧС Владимиру Пучкову держать ситуацию на контроле и докладывать о принимаемых мерах.

От взрыва газа в Саратове пострадали 10 человек, из которых трое получили на месте амбулаторную помощь, семь человек размещены в стационарах, в том числе один крайне тяжелый, отметил министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следователи приступили к проверке обстоятельств взрыва бытового газа в жилом доме на Московском шоссе в Саратове. На месте работают опытные следователи-криминалисты под руководством главы отдела криминалистики и заместителя регионального следственного управления СК.