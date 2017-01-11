Москва, 11 января, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Минобороны России многое сделано по повышению привлекательности военной службы и улучшению условий ее прохождения военнослужащими. В результате этого отношение общества к Вооруженным силам и службе в армии в последние годы существенно улучшилось. Об этом сегодня, 11 января, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщили в военном ведомстве.

Александр Дейнека. Солдат в плащ-палатке (фрагмент). 1942

По данным ВЦИОМ, отношение к Российской армии положительно оценили около 89% респодентов, отсутствие неуставных взаимоотношений в воинских коллективов отметили 92% респондентов.

«Это является основной причиной сокращения количества граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом их стало меньше на 20%», — отметил Тонкошкуров.

По его словам, профилактические мероприятия с гражданами, уклоняющимися от прохождения военной службы, проводят не только органы военного управления, военные комиссариаты, но и правоохранительные органы.