Москва, 11 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Правительство Грузии приняло новые условия компании «Газпром», согласно которым транзит российского газа в Армению будет оплачиваться грузинской стороне денежной суммой. Об этом 11 января рассказал журналистам вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, вернувшийся из Минска, где накануне прошла его встреча с руководителями российской компании.

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По его словам, предложение по транзиту газа в Армению, сделанное грузинской стороне компанией «Газпром экспорт», было вынесено на обсуждение правительства. Власти Грузии приняли решение оформить договор, в который вошло оптимальное предложение, полученное от «Газпрома» по итогам нескольких раундов переговоров.

Каладзе пояснил, что после подписания соглашения зависимость Грузии от российских энергоносителей не вырастет. Изменится лишь форма оплаты за транзит голубого топлива — вместо оплаты натурой Тбилиси будет получать оплату деньгами, что соответствует международной практике. При этом с финансовой точки зрения результат будет примерно тем же, что и ранее.

«Также мы имеем возможность в случае необходимости для удовлетворения сезонных потребностей получать дополнительные объемы природного газа по сниженной цене — вместо $215 за $185 за 1 тыс. кубометров», — сообщил министр.