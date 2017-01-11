Москва, 11 января, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Держать на особом контроле соблюдение трудового и социального законодательства, в том числе, в вопросах оплаты труда, начисления пенсий, пособий призвал прокуроров сегодня, 11 января, президент РФ Владимир Путин, выступая на собрании в честь 295-летия прокуратуры.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он подчеркнул, что работники прокуратуры должны оказывать «реальную помощь социально уязвимым категориям граждан — пожилым людям, инвалидам, несовершеннолетним». «В сложных жизненных ситуациях такая поддержка просто незаменима», — подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул важность защиты «добросовестного, честного, прозрачного бизнеса» «от необоснованных проверок и иного давления». Путин напомнил, что «за последний год органами прокуратуры выявлено свыше 150 тыс. нарушений, связанных с осуществлением государственного муниципального контроля в отношении предпринимателей». «Этой сфере нужно и впредь уделять повышенное внимание», — уверен президент.

«Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, на нарушение прав и свобод людей должна быть незамедлительной и действенной», — резюмировал он.