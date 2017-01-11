Москва, 11 января, 2017, 14:13 — ИА Регнум. В рамках развития Дальнего Востока Магадан должен стать русским Сан-Франциско. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая по итогам «правительственного часа», посвященного Дальнему Востоку.

Johannes Rohr Окружающий ландшафт Магадана

Выступая в Госдуме, Жириновский отметил, что про развитие Дальнего Востока «лет 30 назад также все говорили и ничего не сделали, БАМ строили и бросили все».

«В чем ошибка? Дальний Восток требует особого управления. Нужна одна должность — начальник Дальнего Востока с полномочиями президента страны, чтобы он все решал, чтобы не он ездил согласовывать с кем-то, а там все решать», — сказал он.

Жириновский предложил ряд льгот и стимулирующих мер для привлечения людей на Дальний Восток. «Постепенно убрать налоги, чтобы это была приманка — кто не хочет платить налоги — на Дальний Восток. Минимальная зарплата — 150 тыс. На 50 проживешь, 100 тыс. откладываешь, через год ты миллионер. В армии не хочешь служить — на Дальний Восток, там не призывают. Но ты там жить должен, жить и работать. Не хочешь сдавать ЕГЭ — все дальневосточные вузы принимают без ЕГЭ. То есть тут нужны приманки», — объяснил лидер ЛДПР.

На Дальний Восток можно привлечь соотечественников, считает депутат. «Кто хочет паспорт получить — на Дальний Восток. Но живите там. Туда все поедут, зная, что не надо ждать, никакой волокиты. Все, кто хотят получить гражданство сразу — на Дальний Восток, но при условии минимального проживания на Дальнем Востоке, — иначе они приедут, получат паспорт и уедут в Краснодар», — предупредил парламентарий.

По мнению Жириновского, 1 гектар земли — это мало. «Земля 1 гектар это же смешно. Дайте 10, 20, всю землю раздайте, но при условии, что они ею будут заниматься. И помочь с дорогами, газом, электричеством и так далее», — рассуждает он.

«Где взять деньги? Все оставлять Дальнему Востоку, все, что они зарабатывают, у них остается, тогда мы снижаем налоги. Там 80% алмазов — да на одних алмазах можно прожить», — уверен парламентарий.

«Можно создать массу привилегий, пусть это будет русская Америка! Золото — сколько приисков брошенных, на приисках есть золото, надо объявить золотую лихорадку, а мы по рукам бьем, наручники одеваем — кто же будет работать?» — вопрошает депутат. Дальний Восток славен лагерями, но это проблема, что там только лагеря, а нормально обустроить «не хотим», констатирует лидер ЛДПР.

«Столица должна быть Магадан, а население 30−40 миллионов. Как Сан-Франциско на Западном побережье США», — предполагает Жириновский.

Реализовать такую программу необходимо в течение пяти лет, считает лидер ЛДПР.