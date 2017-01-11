Москва, 11 января, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий штрафы за нарушения при хранении персональных данных, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, может грозить предупреждение или штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Обработка персональных данных без письменного согласия, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных влечет штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — от 15 тыс. до 75 тыс. рублей.

Вводятся штрафы и за невыполнение оператором обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных.