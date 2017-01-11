Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Исаакиевский собор продолжит работу в качестве музея в прежнем режиме до конца 2017 года. Дальнейшая судьба музея не определена, очевидно, его ждет ликвидация. Кроме того, вслед за Исаакием, скорее всего, будет передан РПЦ и храм Спаса на Крови. Об этом заявил директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров, сообщает ТАСС.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Музей-памятник Исаакиевский собор

Накануне стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при условии сохранения за ним музейной функции. Общественные активисты и оппозиционные депутаты городского парламента в ответ заявили о начале общественной кампании за отмену такого решения властей.

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По мнению Николая Бурова, процесс передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ может занять не менее двух-трех лет, поскольку речь идет о нескольких тысячах предметах внешнего и внутреннего убранства, входящих в музейный фонд.

При этом судьбу самого музея в Исаакиевском соборе директор считает предопределенной. «Музей в привычном виде, естественно, прекращает существование», — сказал он. Буров не сомневается, что вслед за Исаакием настанет черед храма Спаса на Крови, который сейчас юридически входит в состав ГМП «Исаакиевский собор».

«В 2016 году мы передали церкви два наших объекта — Смольный и Сампсониевский соборы, теперь речь идет об Исаакиевском. Уверен, что вслед за Исаакием дело дойдет до Спаса на Крови. Музей не может сохраняться в таком виде, думаю, его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала», — отметил Николай Буров.

В настоящее время в ГМП «Исаакиевский собор» работает 393 постоянных сотрудника. К работе также привлекается около ста внештатных экскурсоводов.

Николай Буров напомнил, что Исаакиевский собор в 2016 году посетили почти 3,9 млн российских и зарубежных туристов, что является одним из самых высоких показателей среди музеев России.

Как сообщили сегодня в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Исаакиевский собор посетило 146 тысяч человек, по этому показателю он уступил только Эрмитажу (178 тыс. посетителей).