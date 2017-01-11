Краснодар, 11 января, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Краснодарском крае становится больше вакантных рабочих мест. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве труда и социального развития 11 января, на начало января текущего года в региональную службу занятости было заявлено около 30 тысяч вакансий, что на 10 тысяч больше, чем на тот же период 2016 года.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

При этом отмечается снижение уровня безработицы в крае. За год он сократился на 0,2%, и на сегодня составил 0,6%. Официально зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым годом стало меньше на 3,3 тыс. человек. На сегодняшний день таковыми признаны 16,9 тысяч кубанцев.

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За прошлый год при поддержке центров занятости работу нашли почти около 130 тысяч человек. Получили новую профессию или повысили квалификацию по направлению центров занятости 4,7 тысяч безработных граждан. Планируется, что в 2017 году служба занятости сможет направить на профобучение за счет краевого бюджета столько же человек. Помогут найти работу и ярмарки вакансий, которые в наступившем году планируется проводить также активно, как и в прошлом.

На помощь в содействии занятости населения в 2017 году бюджет Кубани направит свыше 113 миллионов рублей. В том числе 1,7 миллионов рублей предназначено на возмещение затрат работодателей на оборудование рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Также по теме: Чиновники на Кубани получают в 1,7 раза больше врачей и педагоговДобавим, что в прошедшем году на рынке труда Краснодарского края на 50% выросло количество вакансий, на 16% — количество резюме. По данным компании HeadHunter, наиболее востребованными оставались специалисты сферы продаж, также в тройку лидеров по востребованности вошли строители и банковские служащие, сообщает ИА KrasnodarMedia. А вот среди соискателей на место юристов и бухгалтеров, напротив, был переизбыток. В среднем на одну вакансию претендовало шесть человек.