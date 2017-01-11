Москва, 11 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Первые 3,5 тыс. жителей Дальнего Востока уже оформили свое право на дальневосточный гектар. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Первые 3,5 тыс. жителей Дальнего Востока уже оформили право на пятилетнее безвозмездное пользование дальневосточным гектаром, прежде всего для строительства дома и ведения сельского хозяйства», — рассказал он.

Систематизированы меры поддержки граждан, получающих землю на Дальнем Востоке, добавил министр. «Таких мер 35. Это и возможности получения гранта на ведение фермерства, квоты на древесину на строительство жилого дома, микрозаймы, лизинг сельхозтехники и так далее», — рассказал он.

С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар сможет получить любой гражданин России, напомнил Галушка. «Опрос ВЦИОМ показал, что сделать это хотят 14% граждан России, 6,5% ответили твердое «да», 7,5% — скорее «да». Даже 6,5% — это 10 млн человек, что по отношению к 6,2 млн человек на Дальнем Востоке весьма и весьма немало», — подсчитал Галушка.

Постепенно этот интерес будет конвертироваться в получение дальневосточного гектара, но «он есть, и он значителен», считает глава Минвостокразвития.