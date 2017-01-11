Рига, 11 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Латвия и США подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны, оговаривающий условия пребывания американского контингента на территории Латвии. При этом войска армии США в Латвии получат частичный иммунитет против уголовного преследования со стороны латвийских правоохранительных органов, а судить их смогут только в США, сообщает портал Rus.delfi.lv.

U.S. Navy Американские военные

Как заявили в министерстве обороны Латвии, содержание оборонного договора разглашению не подлежит — комментарии обещают дать только после его подписания обеими сторонами. Однако кое-что уже известно. Например, на сайте Кабинета министров доступен законопроект о подписании договора. В нем, помимо прочего, есть третья статья, формулировка которой довольно запутанная. Но из нее все же ясно — в договоре между Латвией и США есть пункт об отказе от уголовной юрисдикции.

Стоит отметить, что в Литве уже работает договор о сотрудничестве с США, который подразумевает отказ от уголовного преследования в случае совершения солдатами армии США уголовных правонарушений на территории Литвы.

В свою очередь, в Латвийской трансатлантической организации призывают «отбросить эмоции и говорят о важности договора»:

«У этого договора есть и чисто практический характер. В Латвии находится достаточно много солдат США и в будущем их число может увеличиться. Кроме того, в международном пространстве появляется вопрос — будет ли новая администрация США выполнять взятые на себя обязательства. И в этом свете — это очень важный сигнал, что перемен не будет», — заявила заместитель руководителя Латвийской трансатлантической организации Жанета Озолиня.

Из принятого 10 января 2017 года правительством документа также ясно, что Генеральная прокуратура в отдельных случаях сможет отозвать право отказа от уголовной юрисдикции. Например, когда речь идет о тяжких, особо тяжких преступлениях или в случаях, когда есть пострадавшие. Будет ли Генпрокуратура использовать это право — неясно.

Напомним, подписание правительственного договора между США и Латвией намечено на 12 января 2017 года. А уже в конце февраля в Латвии ждут третью танковую бригаду армии США.