Москва, 11 января, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Почти каждый третий житель России пострадал от противоправных действий в интернете или в сфере сотовых коммуникаций. При этом больше половины граждан боятся того, что с их электронных счетов или банковских карт будут украдены средства, таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Don Hankins Кибермошенничество

На сегодняшний день 31% жителей РФ хотя бы раз сталкивался с мошенниками, действующими в интернете или в области сотовой связи, однако 68% с подобными инцидентами близко не сталкивались. Среди молодых людей доля жертв мошенников выше — 36%, чаще от противоправных действий в сфере коммуникаций страдают жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%), средних городов (43%) и те, кто активен в Сети (38%). Люди старше 60 лет, жители сел и те, кто редко пользуется интернетом, напротив, почти не знакомы со случаями кибермошенничества (21%, 24% и 17% соответственно).

В большей степени жители страны опасаются случаев кражи средств со своих банковских карт и электронных счетов и беспокоятся о рисках утечки персональных данных — в этом признались по 65% опрошенных. Бояться стать жертвами мошенничества 58% опрошенных, 56% беспокоятся о риске получить ложную информацию через смс или электронную почту.

При этом 36% респондентов уверены в своей защищенности от преступлений в интернет-сфере, а 58%, напротив, чувствуют себя беззащитными. Опрос ВЦИОМ проходил 10 и 11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов страны. Его участниками стали 1,6 тыс. человек.