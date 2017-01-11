Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Туристический поток в Санкт-Петербург в 2016 году составил 6,9 млн человек, увеличившись на 400 тыс. человек по сравнению с 2015 годом. Из числа посетивших Северную столицу 2,84 млн человек составили иностранные туристы, прибывшие через пункты пропуска Северо-Западного федерального округа. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, подводя итоги минувшего года для туристической отрасли города.

Александр Гришин Санкт-Петербург

По показателю иностранных туристов отмечено небольшое снижение (в 2015 году — 2,94 млн человек), которое в комитете объясняют сокращением количества прямых авиарейсов, прибывающих в аэропорт «Пулково» из зарубежных аэропортов.

Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург в зимний период 2016—2017 годов, превысило на 30% аналогичный показатель 2015−2016 годов. Причем в два раза по отношению к прошлогоднему периоду возросло количество китайских туристов, встретивших Новый год на берегах Невы: в эти дни из КНР прибыло четыре тысячи туристов.

«В новогодние праздники Санкт-Петербург посетило около 390 тысяч человек, из них примерно 40 тысяч иностранных граждан (с собственно туристическими визами) и 330 тысяч российских граждан», — подсчитали в смольнинском комитете. Сопоставимо, на 25−30%, возросла посещаемость городских музеев и музеев-заповедников.

Например, Эрмитаж с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года посетило 178 тысяч человек, ГМЗ «Петергоф» — порядка 30 тысяч, ГМЗ «Царское село» — 59 тысяч, ГМП «Исаакиевский собор» — 146 тысяч человек.