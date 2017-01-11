Воронеж, 11 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Проект «Детского литературного парка», создание которого в Воронеже было анонсировано весной 2015 года, будет доработан. Об этом стало известно на совещании по вопросам создания концепции проекта парка, которое провел 10 января губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Voronezh-city.ru Проект «Детского литературного парка»

Глава администрации Воронежа Александр Гусев доложил на совещании, что к данному моменту разработана проектно-сметная документация по объекту с рабочим названием «Детский литературный парк». Разработкой занималось ООО «Проектно-строительная компания «КРОиС».

Как отмечалось, проект парка предусматривает создание на площади Детей, 1 (рядом с Дворцом детей и молодежи) двух зон — литературно-познавательной и зоны отдыха.

После обсуждения проекта губернатор поручил доработать проект с учетом размещения, технологичности и эксплуатации всех объектов парка.

На совещании также обсуждалась возможность финансирования создания парка за счет федерального бюджета — глава региона предложение одобрил и дал соответствующие поручения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность создания в Воронеже литературного парка обсуждают уже почти два года. Место его создания было выбрано сразу, а вот с концепцией определиться было сложнее. Но в декабре 2015-го концепцию все же представили на VIII архитектурном форуме «Зодчество VRN», год назад губернатор поручил подготовить техническое задание и приступить к проектированию.

Детский литературный парк появится в Воронеже

Тогда заявлялось о том, что парк должен появиться уже к концу 2017 года, а в марте прошлого года в мэрии и вовсе заявляли, что парк примет посетителей уже в сентябре 2017-го, ко Дню города. Стоимость работ по созданию парка тогда оценили в 99 млн рублей.

Литературный сквер в Воронеже появится в 2017 году

Создание Детского литературного парка в Воронеже оценили в 99 млн рублей

Сдвинутся ли сроки открытия Детского литературного парка в связи с необходимостью доработки проекта, — неизвестно.