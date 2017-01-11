Москва, 11 января, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Brent смогла пробить нижнюю границу устоявшегося, казалось бы, диапазона 55,00—58,50 долл./баррель. У нее на это были веские причины — после договоренностей членов ОПЕК и не-ОПЕК Ирак ведет себя довольно странно, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Economics.unian.net Бочки нефти

«В рамках договоренностей внутри картеля Ирак должен сократить объемы добычи нефти. Однако страна уже начала искать отговорки, утверждая, что неподконтрольный Курдистан добывает больше установленных квот. 10 января история получила продолжение, когда СМИ сообщили, что Ирак планирует в феврале увеличить объемы экспорта из своего южного порта Басра до исторического максимума. То есть полностью игнорируя договоренности», — пояснила Афанасьева.

«Естественно, в таких условиях нижняя граница диапазона по Brent была пробита и обновлен трёхнедельный минимум 53,59 долл./барр. Однако теперь надо быть внимательнее, потому что нефть подходит к сильным уровням поддержки, поэтому самое время рассмотреть покупки с ближайшей целью на отметке 54,40 долл./баррель и далее на уровне 55,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 января, мировые цены на нефть в среду растут на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии. Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,15% — до 53,72 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,24% — до 50,95 доллара за баррель.